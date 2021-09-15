Отправка законопроекта о деолигархизации в Венецианскую комиссию не препятствует его принятию, - Разумков

Нахождение законопроекта о деолигархизации на экспертизе в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) не является препятствием для его рассмотрения во втором чтении в парламенте.

Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Если законопроект будет готов к рассмотрению и на этом будут настаивать комитет и фракции Верховной Рады - да, он пойдет в зал, как это предписано Регламентом. Если же будет другое мнение озвучено коллегами… Я приму и один, и второй вариант. У меня нет ограничений для включения его в повестку дня в связи с тем, что он отправлен в Венецианскую комиссию", - сказал он.

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Отвечая на вопрос, чувствует ли он влияние олигархов на Верховную Раду, Разумков сказал: "У меня, как главы Верховной Рады, не было общения с представителями крупного бизнеса, которых можно отнести к так называемым олигархам, где бы на меня оказывалось давление или меня просили о чем-то, а тем более за какие-то профиты. Этого не было, нет и, надеюсь, не будет. Почему? Может быть потому, что понимают, каким будет ответ".

Как сообщалось, 10 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах за выводом в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

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