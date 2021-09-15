Завершен ремонт 44-км маршрута Северодонецк - Золотое на Луганщине, - "Укравтодор"

Завершены ремонтные работы дороги на маршруте Северодонецк - Золотое протяженностью 44 км.

Как сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области, в настоящее время на дорогах наносят разметку из холодного пластика, передает Цензор.НЕТ.

"Холодный пластик - это относительно новая технология. Он устойчив к механическому воздействию, а срок службы значительно дольше по сравнению с другими материалами: краска - полгода, холодный пластик - не менее полутора лет. Следующий шаг - наведение порядка на обочинах, установки сигнальных столбиков", - говорится в сообщении.

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Ремонт 44-километрового маршрута начали в прошлом году в рамках президентской программы "Большая стройка". Он проходит через Северодонецк, Лисичанск, Горное и обеспечивает транспортное сообщение вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями.

Кроме того, были отремонтированы также два моста и путепровод.

К концу 2021 в Луганской области планируют отремонтировать 241 км дорог государственного значения.

"Всего по проекту "Большая стройка" в течение двух лет (2020-2021 гг.) капитальным и текущим ремонтом будет охвачено 461 км дорог. Это более трети дорог государственного значения (1 200 км) области", - добавили в Службе автомобильных дорог.

Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Краматорске начали создание новой областной многопрофильной больницы, которая будет оказывать высокопрофессиональную медицинскую помощь жителям Донбасса и соседней Харьковской области.

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