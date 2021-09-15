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"Решать, кто является олигархом, должна независимая комиссия, избранная на конкурсной основе", - Разумков

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"Решать, кто является олигархом, должна независимая комиссия, избранная на конкурсной основе", - Разумков
Составление списков олигархов должно быть прерогативой независимой комиссии, которая должна быть создана при Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Считаю, что решать, кто является олигархом, должна независимая комиссия, избранная на конкурсной основе, работающая на общественных началах. Там не будет такой большой нагрузки, объективно отнести к категории олигархов у нас можно не так много людей в стране. И такая комиссия может работать при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - не под НАПК, а при НАПК", - сказал о .

По словам спикера парламента, определять, кто именно относится к олигархам, должна максимально независимая структура, а не Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). При этом он подчеркнул, что при подготовке законопроекта нельзя забывать о конституционных нормах.

"У СНБО нет функций признания того или иного человека кем-либо. Точно так же это будет граничить с полномочиями и других членов СНБО. Чтобы не получилось, как с законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ): через какой-то промежуток времени Конституционный суд скажет свою позицию, и мы будем не очень хорошо выглядеть как внутри государства, так и за его пределами", - сказал председатель Верховной Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отправка законопроекта о деолигархизации в Венецианскую комиссию не препятствует его принятию, - Разумков

Как сообщалось, 10 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах за выводом в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

Топ комментарии

  • jklpqrs
    а кто в жюри? беня, ренат, лёня?
  • 5 копійок
    Маячня.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Комісія з корумпованих гнид ,це якісь сюр !!!)))
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