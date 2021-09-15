Нацбанк предоставит Одесскому художественному музею новое помещение. ДОКУМЕНТ

Национальный банк Украины удовлетворил обращение Одесского художественного музея о предоставлении во временное пользование помещения по адресу ул.Ришельевская, 8.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом говорится в официальном письме НБУ за подписью первого заместителя Екатерины Рожковой.

Помещение, о котором идет речь в письме, - это здание Российско-Азиатского банка 1911 года, которое является памятником архитектуры. Часть этого помещения площадью 6,5 тыс кв.м. Кабмин передал в распоряжение Министерства юстиции. Именно эту часть, которая сейчас не используется, НБУ предлагает передать в аренду музею. Другая часть здания (3.5 тыс. кв.м.) останется в распоряжении НБУ.

Если решение Нацбанка поддержит Министерство юстиции, предоставленное помещение музей сможет использовать для хранения и экспонирования произведений. Напомним, проблема с нехваткой площади для хранения коллекции и экспозиции является одной из первоочередных проблем абсолютного большинства украинских музеев. Предыдущий директор ОХМ Александр Ройтбурд неоднократно поднимал эту проблему и вел активные переговоры о возможности территориального расширения музея с местной властью.

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