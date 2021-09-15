Взрыв автомобиля в Днепре: СБУ открыла уголовное производство по статье "террористический акт"

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту взрыва автомобиля на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в СБУ.

Так, по факту взрыва автомобиля сотрудники спецслужбы проводят следственные действия.

По факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека.

Позже стало известно, что погибли начальник отдела ГСЧС Дарья Гречищева и член Совета общественной организации "Украинский Легион", старший инструктор Легиона (позывной Змей) и 44-го учебного центра тактической медицины, инструктор домедицинской помощи, руководитель организации Aid Brothers Алексей Кавлак.

Полиция квалифицировала взрыв как теракт.

Читайте: При взрыве автомобиля в Днепре погиб член организации "Украинский Легион" Алексей Кавлак, - СМИ. ФОТОрепортаж