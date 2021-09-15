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Взрыв автомобиля в Днепре: СБУ открыла уголовное производство по статье "террористический акт"

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Взрыв автомобиля в Днепре: СБУ открыла уголовное производство по статье "террористический акт"
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту взрыва автомобиля на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в СБУ.

Так, по факту взрыва автомобиля сотрудники спецслужбы проводят следственные действия.

По факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека.

Позже стало известно, что погибли начальник отдела ГСЧС Дарья Гречищева и член Совета общественной организации "Украинский Легион", старший инструктор Легиона (позывной Змей) и 44-го учебного центра тактической медицины, инструктор домедицинской помощи, руководитель организации Aid Brothers Алексей Кавлак.

Полиция квалифицировала взрыв как теракт.

Читайте: При взрыве автомобиля в Днепре погиб член организации "Украинский Легион" Алексей Кавлак, - СМИ. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Знов звинуватять когось з АТОшників, чи волонтерів.
  • Pawlo Kit
    Баканов (друг дитинства клоуна) ходе до московської церкви де відкрито моляться за тих, хто вбиває українців за те, що вони українці!
  • Welt Schmerz
    Це скоріше ліквідація, ніж теракт.

    І найстрашніше, якщо виявиться, що за цим моторошним вбивством стоїть не ФСБ і не бульбо-КГБ... а "своя" українофобська пліснява влада.

    Але ж само на себе слідство в такому разі не вийде.
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