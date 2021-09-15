Объективность СМИ в Украине на достаточно высоком уровне. Во время избирательной кампании я был на всех телеканалах, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает достаточно высоким уровень объективности украинских средств массовой информации.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Объективность подачи СМИ, думаю, у нас … на достаточно высоком уровне. Хотелось бы лучше? Да, хотелось бы! Всегда ли у меня, как главы Верховной Рады, есть доступ к СМИ в том объеме, в котором бы мне хотелось? Нет. Вы можете проанализировать, что происходит по тем или иным медиа-ресурсам. Но это, опять же, редакционная политика: я не могу на нее повлиять или сказать, что они делают что-то вне закона. Мне бы очень хотелось верить, что на их редакционную политику извне никто не влияет", - сказал Разумков.

По словам Разумкова, во время избирательных кампаний медиа-ресурсы могут склоняться к одной или другой стороне, но это происходит во всем мире.

"Мы можем посмотреть на государства с развитой демократией, такие как Соединенные Штаты Америки. Там тоже есть и CNN, и FOX, где каждый ведет свою редакционную политику. Да, она не всем может нравиться. Если мы говорим об Украине, то у нас в этом плане, я думаю, не так уж плохо", - отметил спикер парламента.

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Сославшись на свое участие в избирательных кампаниях, Разумков подчеркнул, что доступ к СМИ был.

"Я отходил по эфирам и президентскую, и парламентскую кампании. Был на всех телеканалах, начиная от "112", NewsOne, ZiK, которые принадлежат Козаку (народный депутат Тарас Козак, против которого в этом году СНБО ввело персональные санкции. - Ред.), заканчивая телеканалами, которыми владеют другие представители бизнеса - ICTV, СТБ (конечные бенефициары - бизнесмен Виктор Пинчук и его жена. - ред.). Мы везде были. Мы были и на "5 канале", и на "Прямом" (владелец - пятый президент Украины Петр Порошенко. - Ред.) - везде, где могли доносить свое видение… Да, где-то у меня были более жесткие дискуссии и менее лояльно настроенные ведущие. Но это же дискуссия, она должна быть, но не переходить нормы морали и здравого смысла. Необходимо слышать другую точку зрения", - рассказал Разумков