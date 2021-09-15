Украина может получить от США новые системы ПВО, в частности, "Железный купол", - ОП

Благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время визита Президента Зеленского в США, Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome (Железный купол).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Согласно поправке, Министерство обороны США должно представить в Конгресс отчет, который будет включать варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина закупит еще четыре комплекса турецких ударных беспилотников Bayraktar, - Залужный

"В законопроекте Палаты представителей США уже содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере 275 млн долл., не включая передачу систем ПВО.

Система Iron Dome, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

Поправка, предусматривающая поддержку украинской системы противоракетной обороны, хорошо вписалась в законодательную инициативу об увеличении помощи Украине в области безопасности на 2022", - объяснили в ОП.

Ранее издание Politico сообщило, что в Конгрессе США предлагают выделить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол".

Читайте: Еврокомиссия выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи в сумме €600 млн, - Зеленский