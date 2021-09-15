Перемирие существует только на бумаге. Количество и интенсивность обстрелов на Донбассе растет каждый день, - Международная мониторинговая миссия

Перемирие на Донбассе не соблюдается, количество обстрелов и их интенсивность каждый день растет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил исполнительный директор благотворительной организации Восток SOS, участник Международной мониторинговой миссии от Украины Константин Реуцкий.

"Наш предварительный вывод такой, что перемирие, фактически, существует только на бумаге. После непродолжительного затишья в начале лета обстрелы возобновились, их количество и интенсивность каждый день растет", - сказал Реуцкий на пресс-конференции в Киеве в среду.

Он подчеркнул, что, постоянно вдоль почти всей линии разграничения идут обстрелы.

"Если в Луганской области до недавнего времени было относительное затишье (и достаточно долго), то сейчас уже и на Луганщине российские прокси, используя запрещенное даже не только условиями этого перемирия, а вообще Минскими соглашениями оружие, ведут обстрелы населенных пунктов", - рассказал Реуцкий.

По его словам, многие местные жители говорят, что настолько интенсивных обстрелов не было с 2014-2015 гг.

Кроме того, указал Реуцкий, изменилась и тактика ведения обстрелов со стороны российских наемников.

"Если все три предыдущие года обстрелы были локализированы передовыми военными позициями, то сейчас мы наблюдаем, как российские прокси обстреливают объекты глубоко в тылу украинской армии. Да, это по большей части военные объекты, но это не огневые позиции украинской армии, это расположения подразделений и командные пункты украинской армии глубоко в тылу, иногда в 5, 7 или даже 10 км от линии фронта", - пояснил он.

Исполнительный директор Восток SOS отметил, что это приводит к тому, что под обстрел попадают и жилищные массивы, и объекты гражданской инфраструктуры, и из-за этого количество жертв среди мирного населения тоже угрожающе растет.

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Кроме того, он обратил внимание на то, что российская сторона и российские наемники искусственно создают условия, которые не позволяют украинцам с оккупированных территорий общаться с украинцами со свободных территорий Донбасса.

"Именно из-за этого максимально ограничено движение через линию разграничения", - считает он.

В то же время Реуцкий сообщил, что социальная и гуманитарная ситуация за последние годы на контролируемой Украиной части Донбасса заметно улучшилась

"Но украинскому правительству еще есть с чем работать. Много аспектов требуют улучшения, и это очень позитивно повлияет на реинтеграцию оккупированных территорий", - добавил он.

Участница Международной мониторинговой миссии от Латвии Эвия Дятковица указала, что миссия стала непосредственным свидетелем того, что перемирие регулярно нарушается.

"Например, мы находились в Трехизбенке, в Верхнеторецком, в Золотом во время, когда там действительно происходили обстрелы. И мы констатировали, что обстрелы проходят не только вечером, но и днем, рано утром. То есть нет какой-то систематики, в любой момент ты можешь стать жертвой ситуации", - сказала Дятковица.

В свою очередь участник Международной мониторинговой миссии от Чехии Давид Стулик подчеркнул, что миссия связывает увеличение количества обстрелов с выборами в Государственную думу России, а также совместными белорусско-российскими учениями "Запад 2021".

"Всегда, когда происходят такие события, конечно, для Кремля важно отвлечь внимание от домашних проблем и показать не только Украине, а также Западным союзникам Украины, что "мы здесь есть и с российскими интересами надо считаться", - пояснил Стулик.

Он отметил, что также частично связывает это с саммитом Крымской платформы, празднованием Днем независимости Украины и встречей президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"То есть, это попытки повышать ставки со стороны России, и в основном это действует на внутреннего потребителя в России", - считает Стулик.