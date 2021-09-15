WADA рассмотрит исключение каннабиса из списка запрещенных препаратов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что пересмотрит статус каннабиса в своем списке запрещенных веществ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на France 24.

Отмечается, что исследование по данному вопросу будет проведено в 2022 году. Таким образом, как минимум до конца 2022 года употребление каннабиса спортсменами будет запрещено.

Заняться этим вопросом WADA заставил случай с американской легкоатлеткой Ша'Карри Ричардсон. 21-летняя спортсменка была дисквалифицирована после того, как сдала положительный тест на каннабис. Ее отстранили от участия в соревнованиях на месяц и она не смогла принять участие в Олимпиаде-2020.

После этого случая многие спортсмены критиковали правило, называя его устаревшим и ненужным.

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