Выборы в Госдуму - тяжелое испытание для Путина. Он уничтожил остатки оппозиции, - Bloomberg

Президент России Владимир Путин давит на своих независимых политических оппонентов, кого-то отправляет в тюрьму, а кого-то - в изгнание, поскольку его правящая партия пытается сохранить и расширить свой контроль на парламентских выборах, несмотря на рост недовольства среди населения.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Хотя Путин сохраняет относительную поддержку россиян, согласно опросам, его правящая партия "Единая Россия" зафиксировала одни из самых низких рейтингов почти за десятилетие в начале этого года, поскольку избиратели недовольны уровнем жизни.

Но Кремль боится лишних рисков и решительно пытается добиться того, чтобы партия получила очередное подавляющее большинство в парламенте.

"Пока режим имеет достаточно финансовых ресурсов, если он не допустит серьезных ошибок, которые действительно бы разозлили население, он может выжить", - говорит аналитик Татьяна Становая. По ее мнению, парламентские выборы - это тяжелое испытание для режима Путина.

Некоторые опросы показывают, что популярность правящей партии достигает 27%. Тем не менее, Кремль стремится получить около 45% голосов, опередив оппозиционных конкурентов. Кроме того, режим пытается влиять на "лояльных избирателей", а именно на государственных служащих и пенсионеров.

Массовые протесты после выборов в соседней Беларуси в прошлом году насторожили Кремль. Москва решительно поддерживает белорусского диктатора Александра Лукашенко в его борьбе против оппозиции, несмотря на критику и санкции со стороны Запада.

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Сейчас в России нет никаких признаков больших протестов, по словам аналитика Льва Гудкова из Центра Левада.

"Существует относительно высокий уровень неудовлетворенности, но репрессивная тактика успешно держит людей подальше от протестов", - сказал он.

При этом российские власти отрицают любые репрессии против критиков режима и обещают провести честные выборы. Но некоторые представители Кремля опасаются, что даже при жестком контроле над избирательным процессом, "Единой России" будет трудно получить успешные результаты в регионах, где экономические проблемы являются слишком острыми.

Режим Путина проводит жестокие репрессии после того, как десятки тысяч людей выходили на улицы в городах по всей России в январе после заключения лидера оппозиции Алексея Навального.

В прошлом году Навальный едва выжил после отравления нервно-паралитическим агентом, в котором оппозиционер решительно обвиняет Кремль. Сейчас главный критик Путина находится в исправительной колонии. Российские чиновники отрицают свою роль в его отравлении.

Власть "заблокировала" организацию Навального в начале этого года. Политическим кандидатам, которые имеют "связи" с Навальным или его организацией, запретили участвовать в выборах. Российский суд также обязал интернет-компании блокировать все ссылки на приложение для так называемого "Умного голосования", которое разработали союзники Навального.

Даже относительно "сдержанные" критики правительства, такие как оппозиционная партия "Яблоко", оказались под серьезным давлением режима.

На "муниципальных избирательных гонках" в Санкт-Петербурге кандидат Борис Вишневский от "Яблока" столкнулся с двумя "кандидатами-двойниками", которые также зарегистрированы под именем Борис Вишневский.

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"Я в политике с 1999 года. Каждый раз кажется, что это самые грязные выборы, но чем дальше, тем хуже", - отметил он.

Коммунисты, большой парламентский блок России, также чувствуют давление, так как одному из самых известных политиков партии запрещено участвовать в выборах из-за обвинений в том, что он владеет оффшорными иностранными активами.

Это все является частью "систематической" политики устранения соперников "Единой России", сказал аналитик Григорий Мелконьянц.

Путин, который уже на протяжении длительного времени остается у власти, в прошлом году воспользовался большинством правящей партии для продвижения конституционных изменений, которые позволяют ему оставаться на посту президента до 2036 года.

Поскольку общественность связывает большинство представителей "Единой России" с непопулярными внутренними инициативами, такими как увеличение пенсионного возраста в 2018 году, партия обратилась к чиновникам, которые ассоциируются с относительно популярной внешней политикой Путина, резюмирует издание.