Новости • Борьба с коронавирусом

При введении "желтой" зоны карантина дистанционного обучения не будет. Школы, где вакцинация персонала ниже 80%, просто закроются, - глава Ивано-Франковской ОГА Онищук

3 50540
При введении "желтой" зоны карантина дистанционного обучения не будет. Школы, где вакцинация персонала ниже 80%, просто закроются, - глава Ивано-Франковской ОГА Онищук
При введении "желтой" зоны адаптивного карантина в Ивано-Франковской области не будет дистанционного обучения в школах. Школы с уровнем вакцинации персонала ниже 80% закроются на карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

По ее словам, из-за ухудшения ситуации с COVID-19 вводятся жесткие карантинные мероприятия.

"Прежде всего они касаются работы учебных заведений. С введением "желтой" зоны на территории области дистанционного обучения в школах не будет. Все образовательные учреждения, где вакцинировано менее 80% работников, закрываются на карантин", - отметила Онищук.

Напомним, вчера в Офисе Президента поручили главам Киева и ОГА обеспечить вакцинацию 80% работников образования хотя бы одной дозой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая волна COVID-19 пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия, - прогноз НАН Украины

Топ комментарии

  • Denis Romanov
    антиконституційні мракобіси
  • Nestor Nen
    Зараз квитанція про оплату укола невідомо чим від фармкомпаній важливіша за конституції більшості країн.
  • Alisa Ivanenko
    В прошлом году, в желтых зонах, даже речи не было о дистанционно , в школах и вузах. Ты урод, так принуждаешь педагогов к вакцинации?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости