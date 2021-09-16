Нужна помощь воину 93-й ОМБр Виталию Зарипову, парализованному после пули российского снайпера

Парализованный после ранения пулей российского снайпера боец ​​93 бригады Холодный Яр Виталий Зарипов нуждается в помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Продолжается сбор средств на установку баклофеновой помпы, чтобы контролировать боль и судороги и спазмы мышц (спастику) и операцию по имплантации помпы в Институте нейрохирургии в Киеве.

Виталий Зарипов с позывным "Татарин" - старший сержант 93 бригады "Холодный Яр".

В июне 2020 он получил тяжелое ранения от вражеского снайпера. Тот попал Виталию в шею. Пуля повредила шейный отдел позвоночника, поэтому у мужчины парализовано все тело".

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"Я знал, что без жертв победы не бывает!", - говорит Виталий и надеется на облегчение самочувствия. В частности, баклофеновая помпа может помочь ему самостоятельно управлять коляской.

Виталий родом из села Калиновка Киевской области. Участвовал в Революции Достоинства.

С началом войны вступил в добровольческий батальон "Киев-1", воевал в Славянске. А потом пошел в 93-ю бригаду на контракт. Воевал в Донецкой области в Водяном, в Песках, в Богдановке, а также на Луганщине в Крымском. У мужчины есть сын Руслан.

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"Когда-то Виталий сказал: "Всем, кто сейчас на войне, желаю не опускать руки - вместе и до конца". Теперь мы хотим, чтобы не опускал руки сам Виталий и боролся за свое выздоровление. И мы просим вас также поддержать Виталия", - говорится в сообщении.

"Он проходил дорогостоящее лечение в современном реабилитационном центре "Модричи". Принимал дорогой препарат для лечения спастики. Но этого недостаточно. Мы надеемся, что операция облегчит его жизнь и призываем вас присоединиться к сбору средств", - резюмировали в бригаде..

Номер карточки Виталия Зарипова:

5168 7573 8207 5556

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