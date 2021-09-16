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Среди госпитализированных в ковидные больницы Харьковщины почти нет вакцинированных, - ОГА

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Среди госпитализированных в ковидные больницы Харьковщины почти нет вакцинированных, - ОГА
По состоянию на 16 сентября в больницах Харьковской области находится 947 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. Подавляющее большинство из них не были вакцинированы.

Об этом сообщил замглавы Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) Михаил Черняк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ХОГА.

"Из этих 947 человек, которые сегодня находятся в больницах, только 3,5% являются вакцинированными. Это свидетельствует о том, что, как говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пандемия становится пандемией невакцинированных. Ни одного человека из вакцинированных нет - ни в реанимации, ни среди мертвых", - сказал Черняк.

Он призвал жителей региона вакцинироваться.

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Черняк также отметил, что в области растет количество заболевших и госпитализаций. Так, за минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у почти 500 человек, а госпитализировано было почти 140 больных.

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • belge
    Глава любой ОГА назначается президентом. Если ему поступит указание убеждать граждан, что мир стоит на трёх слонах, а те - на огромной черепахе, он и снимки из космоса предоставит, и людей приведёт, которые этих слонов видели.
  • Привет
    Лед тронулся...уже начали говорить что в больницах лежат и вакцинированные...а раньше молчали о них как рыба об лед...😀

    Пройдет еще немного времени и правду скрывать станет уже не возможно...
  • Андрей Чернобрывый
    97% госпитализированных - антиваксеры.

    Аналогично с остальным миром. Идет естественный отбор
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