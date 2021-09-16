Оккупанты удерживают в ОРДЛО порядка 30 женщин, - Денисова

В колониях и СИЗО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей насильно удерживают 30 женщин.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила послу ФРГ Анке Фельдгузен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение омбудсмена в Телеграме.

"Обсудили положение заключенных на временно оккупированных территориях и поддержку их родственников. В частности, 30 женщин, насильно удерживаются в СИЗО и колониях ВОТ в Донецкой и Луганской областях, где подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению. Пятеро из них имеют существенные проблемы со здоровьем и нуждаются в неотложной медицинской помощи. Отметила необходимость объединения наших усилий с целью давления на РФ для соблюдения их прав и немедленного освобождения", - отметила Денисова.

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Участницы встречи также уделили внимание вопросам противодействия домашнему насилию. По словам омбудсмена, ее рекомендации, предоставленные Верховной Раде и правительству, уже в течение первого полугодия выполнены на 50%. "В частности, на законодательном уровне ужесточена ответственность за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола военнослужащими, военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов. Также подготовлен законопроект о ратификации Стамбульской конвенции, и мы ожидаем его внесения в Парламент", - отметила Денисова.

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Кроме того, была обсуждена проблема закрытия детских домов в контексте процесса деинституциализации. Как отметила Денисова, реализация Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 годы имеет пока незначительные положительные результаты.

"Проведенный мной мониторинг показал, что на начало этого года 9 домов ребенка (24%) имели на иждивении детей даже больше, чем в начале реализации Стратегии. Таким образом, нарушается право на воспитание ребенка в семье. Долгое рассмотрение в судах дел о лишении родительских прав приводит к затягиванию установления статуса ребенка, лишенного родительской опеки. Другой причиной является отсутствие в территориальных громадах социальных услуг для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах", - отметила омбудсмен.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере соблюдения прав и свобод человека.