Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины

Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу по выработке предложений по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сферах, в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте главы государтсва, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью подготовки предложений относительно мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины… Образовать рабочую группу по выработке предложений по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сферах Украины (далее - рабочая группа) и утвердить ее персональный состав (прилагается)", – сказано в документе.

В состав рабочей группы вошли: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (руководитель группы), председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, председатель правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Руководителю рабочей группы разрешено вносить в случае необходимости изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, независимых экспертов.

Рабочей группе необходимо внести предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины.

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