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Школы в Киевской области, где не будет вакцинировано 80% работников, закроют, - ОГА

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Школы в Киевской области, где не будет вакцинировано 80% работников, закроют, - ОГА
В Киевской области школы, в которых будет недостаточно вакцинированных против коронавируса работников, закроют при введении в регионе "желтой" зоны карантина.

 Об этом 16 сентября во время рабочей поездки в Вишневое сообщил глава Киевской областной госадминистрации Василий Володин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  пресс-службу ОГА.

"В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже при усиленных карантинных нормах. Но есть условие – работать будут только те школы, где вакцинировано 80% работников", – сказал Володин.

Он добавил, что если до 20 сентября не вакцинируются от COVID-19 80% работников школ, то уроков онлайн у них "больше не будет".

Как отметили в ОГА, среди педагогов Киевской области провели 62 987 прививок против коронавируса, 27 538 учителей прошли полный курс вакцинации.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Wars on planet
    Вакцинированный учитель, который заражен, но не знает об этом, так как болезнь не особо проявляется и он не пошел делать тест, заразит всех учеников, у которых точно нет вакцины, как логично и здраво.. браво, iq 23.
  • Серая Лиса
    Очень мотивируют покинуть страну и переехать куда подальше. В других странах тоже будут заставлять вакцинироваться, но там платят совсем другие деньги.
  • Vedana
    Тобто, навчальний рік вже зірвано ?
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