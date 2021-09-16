Школы в Киевской области, где не будет вакцинировано 80% работников, закроют, - ОГА

В Киевской области школы, в которых будет недостаточно вакцинированных против коронавируса работников, закроют при введении в регионе "желтой" зоны карантина.

Об этом 16 сентября во время рабочей поездки в Вишневое сообщил глава Киевской областной госадминистрации Василий Володин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже при усиленных карантинных нормах. Но есть условие – работать будут только те школы, где вакцинировано 80% работников", – сказал Володин.



Он добавил, что если до 20 сентября не вакцинируются от COVID-19 80% работников школ, то уроков онлайн у них "больше не будет".



Как отметили в ОГА, среди педагогов Киевской области провели 62 987 прививок против коронавируса, 27 538 учителей прошли полный курс вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока рано говорить о введении "желтой" зоны в Киеве и области, наиболее проблемные - Львовщина, Виннитчина и Буковина, - "слуга народа" Радуцкий