Школы в Киевской области, где не будет вакцинировано 80% работников, закроют, - ОГА
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В Киевской области школы, в которых будет недостаточно вакцинированных против коронавируса работников, закроют при введении в регионе "желтой" зоны карантина.
Об этом 16 сентября во время рабочей поездки в Вишневое сообщил глава Киевской областной госадминистрации Василий Володин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже при усиленных карантинных нормах. Но есть условие – работать будут только те школы, где вакцинировано 80% работников", – сказал Володин.
Он добавил, что если до 20 сентября не вакцинируются от COVID-19 80% работников школ, то уроков онлайн у них "больше не будет".
Как отметили в ОГА, среди педагогов Киевской области провели 62 987 прививок против коронавируса, 27 538 учителей прошли полный курс вакцинации.