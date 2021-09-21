Зеленский в Нью-Йорке: Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках. ВИДЕО

Генеральная ассамблея ООН является одной из основных площадок, на которых Украина может выразить протест относительно оккупации части Донбасса и полуострова Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом", об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нью-Йорк ( США).

Журналист задал президенту вопрос: верит ли он в эффективность ООН для решения проблемы оккупированной части Донбасса и Крыма?

"Сложно сказать. Но одной из центральной площадок, на которых собираются лидеры стран, от которых зависит решение ситуации, – это Генассамблея ООН", — сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что Украина должна быть примером страны, которая не изменяет своим интересам.

"И мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках. Да, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для двусторонних встреч с разными странами.

"Например, у нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий", — сказал Зеленский.

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Он дополнил, что на полях Генассамблеи ООН ожидаются встречи с лидерами разных стран.

"Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в этот очень непростое время", — добавил Зеленский.

Президент Украины акцентировал, что в виду сложившейся геополитической ситуации "трусит весь мир".

"Только через диалог, через стремление к стабильности можно решить эти проблемы", — резюмировал он.