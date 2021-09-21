Украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 5 нарушений "тишины", - штаб ООС

За прошедшие сутки, 20 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вечером вооруженные формирования Российской Федерации активизировали боевые действия 5 раз нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

"Пытаясь спровоцировать ответ наших воинов, российские оккупанты вели беспокоя огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Новозвановка", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие - минометы калибра 120 мм.

В направлении Новоалександровки противник осуществлял прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем.

Возле Широкино наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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"Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь, его эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.

Также сообщается, что в течение текущих суток, 21 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Так, в районе населенного пункта Каменка противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра.

"Потерь среди украинских защитников нет.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.