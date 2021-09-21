В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 5 159 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 21 сентября. Также за минувшие сутки зафиксированы 137 летальных случаев, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в начале июня 2021 года - 1 июня 158 летальных случаев.