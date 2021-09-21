В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 20 сентября 2021 в Украине зафиксированы 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 463, медработников - 129).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1 086 человек;
летальных случаев - 137;
выздоровели - 2 156 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 30 563 человека,
методом ИФА - 7 718 человек,
экспресс-тестами - 25 692 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 355 805 человек;
выздоровели - 2 233 573 человек;
летальных случаев - 55 056;
проведено ПЦР-тестов - 12 515 008.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и г.. Киев (399)", - рассказали в Минздраве.