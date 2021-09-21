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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 5 159 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 21 сентября. Также за минувшие сутки зафиксированы 137 летальных случаев, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в начале июня 2021 года - 1 июня 158 летальных случаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 20 сентября 2021 в Украине зафиксированы 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 463, медработников - 129).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 госпитализированы - 1 086 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 летальных случаев - 137;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 156 человек.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 30 563 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 методом ИФА - 7 718 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 25 692 человека.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 заболели - 2 355 805 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 233 573 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 летальных случаев - 55 056;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 12 515 008.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и г.. Киев (399)", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения, 2 156 человек выздоровели 14

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Топ комментарии

  • Андрей Сафhjyjd
    Як у школи ідуть діти, так одразу починають поширювати ковід
  • Super Gut
    зеленые мародеры, вместо того чтобы ужесточать требования по транспорту и прочим людным местам, где сейчас каждый третий без маски, тратят миллионы на рекламу вакцинации. идиоты, блеать. Трехкратный рост заболевших за последние три недели - яркое тому доказательство.
  • Viktor Turchanikov
    Вакханалия брехунов.
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