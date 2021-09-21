Ляшко не исключает введение обязательной вакцинации от коронавируса в Украине
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Предполагаю", - ответил Ляшко, отвечая на вопрос ведущего: "Вы допускаете обязательную вакцинацию?"
Министр отметил, что в настоящее время в Украине вакцинация добровольная, однако правительство не исключает некоторые изменения.
"Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных", - уточнил Ляшко.
Кроме того, министр допустил вероятность вакцинации среди подростков, начиная от 12 лет.
"Мы рассчитываем и будем запускать массовую кампанию вакцинации и среди подростков… от 12 лет и старше. Всему свое время", - сказал он.
По его словам, в приоритете будут люди старше 60 лет, поскольку 82% всех смертей среди этой категории