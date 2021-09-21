78 школ Одессы продолжат работу в случае перехода в "желтую" зону, - департамент образования
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Директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич заявила, что в случае перехода в "желтую" зону карантина очно смогут работать 78 школ города. В то же время к усилению ограничений готовы 85 садиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".
По ее словам, первую дозу вакцины против COVID-19 получили уже 70% работников учебных заведений города.
Кроме того, если город окажется в "желтой зоне" эпидемической опасности из-за коронавируса, также смогут функционировать в обычном режиме 9 учреждений внешкольного образования.
По последним данным, всего в городе сделали 303 875 прививок от COVID-19.
Так, первую дозу вакцины получили 160 807 человек, полностью иммунизированы 143 068 жителей.