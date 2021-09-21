Олигархи даже могут получить выгоду от принятия законопроекта о деолигархизации, - "слуга народа" Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что лица, которых признают олигархами после принятия законопроекта о деолигархизации, могут получить выгоду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

По его словам, появились надуманные причины не рассматривать законопроект во втором чтении.

"Мне кажется, общество видит, кто - слуги народа, а кто - слуги олигархов. Это четко видно. Надуманных причин (не рассматривать законопроект. - ред.) сотни появляется: и нарушение регламента, который раньше нарушался и никто не обращал внимания, а сейчас становится таким камнем преткновения", - отметил парламентарий.

Арахамия считает, что в этом заинтересованы больше лица, связанные с олигархами, чем сами олигархи.

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"Я после шоу "Свобода слова" много раздумывал, кто заинтересован в том, чтобы провалить законопроект, – олигархи или люди, которые работают на них. И пришел к выводу, что это люди, которые работают на олигархов. Потому что олигархам по боку. Они богатые люди, у них все есть. Они даже выгоду могут получить из этого. Потому что о том, что олигархи существуют, знают все: как иностранцы, как наши международные партнеры, так и люди, которые ходят по улицам в Украине. То, что они были вне закона, никто не регулировал этот вопрос, это тоже все знают. Мы попробуем сейчас урегулировать это законом и установить правила игры. Если ты олигарх и тебя признали олигархом, то есть конкретные правила, согласно которым ты должен жить дальше", - объяснил нардеп.

"А вот люди, которые стоят в очереди у олигархов, чтобы обслуживать их, - вот им будет очень неудобно, потому что нужно декларации подавать, очень много есть новых терминов, связанных с этим. Я пришел к выводу, что в первую очередь сбивают закон не олигархи, а люди, которым станет неудобно обслуживать олигархов", - добавил Арахамия.

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