Миссия МВФ сегодня начинает работу в Украине: Встречи будут проходить в онлайн режиме
2843
Виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам первого пересмотра программы stand-by начинает работу сегодня.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Фонда в Украине Вахрам Степанян.
"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня свою работу и продолжит обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ", - сказал он.
Степанян уточнил, что встречи миссии будут проходить в онлайн режиме.