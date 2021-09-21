Минздрав назвал предварительную причину смерти студента после вакцинации
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"По результатам экспертизы установлена предварительная причина смерти - сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность. Есть основания для обязательного проведения дополнительных исследований, с этой целью изъят материал для дальнейшей гистологической и токсикологической экспертизы", - говорится в сообщении.
Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов лабораторных исследований материалов ориентировочно в месячный срок.
Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Киевской области.
"Важно! Вакцинация от COVID-19 не предотвращает развитие других заболеваний или смерти от других причин", - подчеркнули в Минздраве.
Как сообщалось, 14 сентября, в день вакцинации от коронавирусной инфекции скончался 19-летний студент третьего курса Украинского гуманитарного института (УГИ, в Буче Киевской области) Владимир Сало.