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Минздрав назвал предварительную причину смерти студента после вакцинации

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Минздрав назвал предварительную причину смерти студента после вакцинации
В Министерстве здравоохранения установили предварительную причину смерти 19-летнего студента в городе Буча 13 сентября. Парню стало плохо после прививки вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"По результатам экспертизы установлена предварительная причина смерти - сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность. Есть основания для обязательного проведения дополнительных исследований, с этой целью изъят материал для дальнейшей гистологической и токсикологической экспертизы", - говорится в сообщении.

Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов лабораторных исследований материалов ориентировочно в месячный срок.

Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Киевской области.

"Важно! Вакцинация от COVID-19 не предотвращает развитие других заболеваний или смерти от других причин", - подчеркнули в Минздраве.

Как сообщалось, 14 сентября, в день вакцинации от коронавирусной инфекции скончался 19-летний студент третьего курса Украинского гуманитарного института (УГИ, в Буче Киевской области) Владимир Сало.

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Топ комментарии

  • Сергей Ворлог
    Такого не бывает, был здоровый парень а после вакцинации сразу отек легких и сердечная недостаточность. Но вакцина тут якобы непричем.
  • Gal
    Знайома, в якої проблеми зі здоров`ям запитує свого сімейного, чи їй можна вакцинуватись. Відповідь: то ваше тіло, ваші проблеми... Все! В цьому вся наша сьогоднішня медицина - а пофіг ви і ваші проблеми. Вмер, ну то вмер. Вижив? От ****...

    Так і тут з цим хлопчиною - його ніхто й не питав, а тим більше не обстежував перед вакцинацією, бо пофіг! От і результат.
  • Сергей Ф.
    ага. скушал котлетку и получил отёк лёгких.

    конечно верим!
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