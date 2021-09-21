С октября Индия возобновит экспорт вакцин от коронавируса, - министр здравоохранения страны
Южноазиатский гигант, прозванный "аптекой мира", был основным поставщиком программы Covax, направленной на усиление иммунизации в более бедных странах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
По данным министерства иностранных дел, экспорт прекратился в апреле, когда вирусная волна в Индии довела систему здравоохранения до предела и возник огромный спрос на уколы.
Министр здравоохранения Мансух Мандавия сказал, что более 300 миллионов доз вакцины будут произведены в октябре и один миллиард - в последние три месяца года.
"Индия возобновит экспорт вакцин ... чтобы выполнить обязательства Индии в отношении Covax", - говорится в заявлении Мандавия, передает AFP.
"Избыточные поставки вакцин будут использованы для выполнения нашего обязательства перед миром по коллективной борьбе с COVID-19".
Начатая в январе кампания вакцинации в Индии медленно развивалась из-за нехватки вакцины и колебаний среди населения.
Но в последние недели темпы роста ускорились, и в настоящее время власти ежедневно делают от пяти до восьми миллионов прививок от коронавируса.
В минувшую пятницу в стране были зафиксированы рекордные 22 миллиона прививок от коронавируса в день в рамках специальной кампании по вакцинации к дню рождения премьер-министра Нарендры Моди.