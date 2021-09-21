С октября Индия возобновит экспорт вакцин от коронавируса, - министр здравоохранения страны

Индия возобновит экспорт вакцин от COVID-19 с октября текущего года, через пять месяцев после того, как прекратила отправку поставок за границу, поскольку она боролась со смертельной волной инфекций.

Южноазиатский гигант, прозванный "аптекой мира", был основным поставщиком программы Covax, направленной на усиление иммунизации в более бедных странах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

По данным министерства иностранных дел, экспорт прекратился в апреле, когда вирусная волна в Индии довела систему здравоохранения до предела и возник огромный спрос на уколы.

Министр здравоохранения Мансух Мандавия сказал, что более 300 миллионов доз вакцины будут произведены в октябре и один миллиард - в последние три месяца года.

"Индия возобновит экспорт вакцин ... чтобы выполнить обязательства Индии в отношении Covax", - говорится в заявлении Мандавия, передает AFP.

"Избыточные поставки вакцин будут использованы для выполнения нашего обязательства перед миром по коллективной борьбе с COVID-19".

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Начатая в январе кампания вакцинации в Индии медленно развивалась из-за нехватки вакцины и колебаний среди населения.

Но в последние недели темпы роста ускорились, и в настоящее время власти ежедневно делают от пяти до восьми миллионов прививок от коронавируса.

В минувшую пятницу в стране были зафиксированы рекордные 22 миллиона прививок от коронавируса в день в рамках специальной кампании по вакцинации к дню рождения премьер-министра Нарендры Моди.