О "Железном куполе" еще говорить рано, но мы слышали сигналы поддержки ракетной программы Украины от США, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в СМИ звучали сигналы по поводу поддержки ракетной программы Украины от США.

Об этом глава государства заявил в комментарии телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Мы из СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы по поводу поддержки ракетной программы Украины. Имею в виду, что о "Железном куполе" рано еще говорить, но, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты от нашей поездки точно будут и будут серьезные", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский заявил, что в Украину ожидается визит делегации США во главе с министром обороны Ллойдом Остином.

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