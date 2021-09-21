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О "Железном куполе" еще говорить рано, но мы слышали сигналы поддержки ракетной программы Украины от США, - Зеленский

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О "Железном куполе" еще говорить рано, но мы слышали сигналы поддержки ракетной программы Украины от США, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в СМИ звучали сигналы по поводу поддержки ракетной программы Украины от США.

Об этом глава государства заявил в комментарии телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Мы из СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы по поводу поддержки ракетной программы Украины. Имею в виду, что о "Железном куполе" рано еще говорить, но, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты от нашей поездки точно будут и будут серьезные", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский заявил, что в Украину ожидается визит делегации США во главе с министром обороны Ллойдом Остином.

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Топ комментарии

  • Alex Walewski 08494ca1
    те есть тебя - клоун закономерно послали в сраку... в принципе - ожидаемо.....
  • Власов Сергей b3083465
    Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

    16 ч. ·



    Зеленский - он внесистемный политик. Он сделает нашу жизнь лучше!
  • Mist
    Украинская ракетная программа дышит на ладан, если уже не загнулась, а Вова тем временем "слышит сигналы" в СМИ. Феерический...
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