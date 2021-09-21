Украина получила 159 тыс. доз вакцины CoronaVac в рамках COVAX

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 159 600 доз вакцины CoronaVac от COVID-19 в рамках COVAX.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Вакцина от COVID-19 CoronaVac (Vero Cell [Инактивированная]), производства Sinovac, Китай, одобрена ВОЗ для экстренного использования, что означает, что продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.

Как и другие вакцины и товары в рамках COVAX, Украина получает эту партию бесплатно.

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"В Украине растет уровень заболеваемости от COVID-19, а 98% госпитализированных - невакцинированные. Очень важно, чтобы как можно больше украинцев вакцинировались уже сегодня, чтобы защитить себя от тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти. Благодаря в том числе нашим партнерам, украинцы имеют доступ к вакцине", - сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Инициатива COVAX является беспрецедентным примером солидарности международного сообщества, чья цель - обеспечить справедливый и равный доступ к вакцинам от COVID-19 для всех стран. Поставки будут продолжаться, и к концу 2021 года в рамках инициативы Украина, как ожидается, получит достаточное количество вакцин разных производителей, чтобы защитить от COVID-19 до 20% населения.

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"Вакцины - наш лучший шанс защитить свою жизнь и не оставить COVID шансов вызвать новые трагедии. С новыми поставками и лучшим доступом к вакцинам я призываю всех не откладывать вакцинацию и быстрее получить свою защиту. Пожалуйста, сделайте это, особенно если вы относитесь к группе риска: люди старшего возраста, люди с сопутствующими заболеваниями, работники с большим риском заразиться COVID, например медики и педагоги. Вместе с партнерами в рамках COVAX ЮНИСЕФ продолжит делать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее усилиях защитить как можно больше людей от COVID- 19", - сказал глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Сахин.

Вместе с этой поставкой, на сегодняшний день ЮНИСЕФ доставил 4 485 510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени COVAX.

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Инициатива COVAХ направлена ​​на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам от COVID-19 для каждой страны мира. Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), а ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от COVID-19. COVAX работает с организациями гражданского общества, производителями вакцин, правительствами США, Великобритании, Европейского Союза, со Всемирным банком и другими.