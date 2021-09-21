Контрразведка СБУ разоблачила боевика танкового подразделения "ДНР", обстреливавшего позиции украинских военных
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В ходе досудебного расследования контрразведчики СБУ установили, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, который причастен к обстрелам позиций украинских военных.
По данным следствия, злоумышленник в 2016 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Там он был назначен механиком-водителем танка группировки боевиков.
Впоследствии злоумышленник решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию для поиска работы.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились по процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры.