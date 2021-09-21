Контрразведка СБУ разоблачила боевика танкового подразделения "ДНР", обстреливавшего позиции украинских военных

СБУ сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Злоумышленник был задержан военнослужащими ООС при попытке скрыто пересечь линию разграничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ходе досудебного расследования контрразведчики СБУ установили, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, который причастен к обстрелам позиций украинских военных.

По данным следствия, злоумышленник в 2016 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Там он был назначен механиком-водителем танка группировки боевиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты проводят интенсивные учения боевиков на Донбассе, - ГУР МО

Впоследствии злоумышленник решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию для поиска работы.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Также читайте: Руководитель танкового подразделения террористической группировки "Восток" заочно приговорен к 10 годам тюрьмы, - контрразведка СБУ. ФОТО

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились по процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры.