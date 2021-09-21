"Слуга народа" Гетманцев о Госбюджете-2022: Кабмин поставил перед собой амбициозные приоритеты, а вот прожиточный минимум – это наша боль

Без решения Бюджетного комитета проект Госбюджета на 2022 год не может быть вынесен на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказал нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

"Мы сегодня ждем решения (комитета. – Ред.) без этого он (проект Госбюджета. – Ред.) не может быть вынесен в сессионный зал. Насколько мне известно, комитета собирается", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин сегодня представит в Раде проект Госбюджета-2022

Комментируя проект Госбюджета-2022, внесенный правительством в парламент, нардеп признался, что "очень приятное впечатление производят поступления от НДС".

Гетманцев считает, что доходную часть Госбюджета можно было бы еще увеличить за счет пересмотра макропрогноза Минэкономики на следующий год.

Он рассказал, что в социальной сфере, согласно проекту Госбюджета, есть несколько приоритетов, один из которых – медицина. Депутат считает, что правительство в этом вопросе поставило перед собой "амбициозные приоритеты". Гетманцев напомнил, что Кабмин запланировал повышение заработных плат медперсоналу, в частности врачи будут получать минимум 20 тыс. грн, а медсестры – 13,5 тыс. грн.

По словам политика, минимальная заработная плата возрастет на 200 грн. Гетманцев объяснил, что с ростом средней заработной платы будет подниматься и минимальная.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проект Госбюджета-2022: расходы на Офис генпрокурора увеличат на 17,5%, Минобороны - 11,5%, НАБУ - 10,6%, МВД - 1,7%. ИНФОГРАФИКА

"А вот прожиточный минимум – это наша боль. … Мы его увеличиваем, но всего на 8,5%. Этого мало", - добавил "слуга народа".