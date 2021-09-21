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В поведении Разумкова шокирует его откровенная поддержка именно олигархов, - советник главы ОП

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В поведении Разумкова шокирует его откровенная поддержка именно олигархов, - советник главы ОП
В Офисе Президента считают, что между спикером Рады Дмитрием Разумков и партией "Слуга народа" есть фундаментальные разногласия.

Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк заявил в интервью "Главкому", информирует Цензор.НЕТ.

"К Разумкову нет претензий уголовного плана. Но выявились фундаментальные разногласия между партией и Дмитрием Александровичем. Вспомните его не голосование на СНБО за такие вещи как санкции в отношении Медведчука и санкции против телеканалов, которые совершенно точно являются продолжением московской информационной школы, нежелание голосовать за земельную реформу, совершенно явное нежелание идти на голосование за антиолигархический закон", - подчеркнул он.

"Кстати, что действительно шокирует в поведении Разумкова - его откровенная поддержка именно олигархов. В последнем варианте ты, разумеется, становишься оппонентом собственной команде. Но нельзя сидеть сразу на двух стульях, нельзя быть как Труфальдино Гольдони "слугой двух господ" и делать вид, что все норм", - добавил советник главы ОП.

По словам Подоляка, если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту с жесткими решениями.

Стоит отметить, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком "Юры Енакиевского".

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Топ комментарии

  • govtva
    Разумков в их кодле единственный кто хоть закон знает,поэтому и не хочет вешать на себя потом уголовные дела.Хотя комики все равно его выживут.
  • Михаил Титов c5ae85fe
    Бред, я не сторонник Разумкова но он просто хочет чтоб все было по закону а не по хотелкам Слуг.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Зато Подоляка абсолютно не шокирует наличие возле Ермака рыга, антимайдановца Татарова.
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