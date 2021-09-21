В поведении Разумкова шокирует его откровенная поддержка именно олигархов, - советник главы ОП

В Офисе Президента считают, что между спикером Рады Дмитрием Разумков и партией "Слуга народа" есть фундаментальные разногласия.

Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк заявил в интервью "Главкому", информирует Цензор.НЕТ.

"К Разумкову нет претензий уголовного плана. Но выявились фундаментальные разногласия между партией и Дмитрием Александровичем. Вспомните его не голосование на СНБО за такие вещи как санкции в отношении Медведчука и санкции против телеканалов, которые совершенно точно являются продолжением московской информационной школы, нежелание голосовать за земельную реформу, совершенно явное нежелание идти на голосование за антиолигархический закон", - подчеркнул он.

"Кстати, что действительно шокирует в поведении Разумкова - его откровенная поддержка именно олигархов. В последнем варианте ты, разумеется, становишься оппонентом собственной команде. Но нельзя сидеть сразу на двух стульях, нельзя быть как Труфальдино Гольдони "слугой двух господ" и делать вид, что все норм", - добавил советник главы ОП.

По словам Подоляка, если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту с жесткими решениями.

Стоит отметить, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком "Юры Енакиевского".

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