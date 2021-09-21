Австралия намерена разрешить вакцинацию от коронавируса детей от пяти лет
Об этом заявил директор АМА Омар Хоршид, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
По его словам, внедрение иммунизации детей будет прежде всего зависеть от клинических испытаний и одобрения регулирующих органов.
Хоршид считает, что в следующем году будет проводиться программа вакцинации в школах, потому что "на получение различных разрешений потребуется много времени и Австралия нуждается в поставках вакцин".
Прежде всего австралийские власти рассматривают вакцинацию детей препаратом Pfizer.
Pfizer заявила, что после многообещающих результатов клинических испытаний будет добиваться разрешения регулирующих органов в США, Европе и других странах на то, что ее вакцина будет использоваться для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Фармацевтический гигант отмечает, что вакцина вызвала сильный иммунный ответ, соответствующий предыдущим наблюдениям у молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет.
Хоршид заявил, что австралийская группа экспертов по иммунизации должна утвердить вакцины для детей младшего возраста.