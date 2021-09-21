Австралия намерена разрешить вакцинацию от коронавируса детей от пяти лет

Австралийская медицинская ассоциация (AMA) поддержала вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавируса в школах уже в следующем году.

Об этом заявил директор АМА Омар Хоршид, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, внедрение иммунизации детей будет прежде всего зависеть от клинических испытаний и одобрения регулирующих органов.



Хоршид считает, что в следующем году будет проводиться программа вакцинации в школах, потому что "на получение различных разрешений потребуется много времени и Австралия нуждается в поставках вакцин".

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Прежде всего австралийские власти рассматривают вакцинацию детей препаратом Pfizer.

Pfizer заявила, что после многообещающих результатов клинических испытаний будет добиваться разрешения регулирующих органов в США, Европе и других странах на то, что ее вакцина будет использоваться для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Фармацевтический гигант отмечает, что вакцина вызвала сильный иммунный ответ, соответствующий предыдущим наблюдениям у молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет.

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Хоршид заявил, что австралийская группа экспертов по иммунизации должна утвердить вакцины для детей младшего возраста.