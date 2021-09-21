"Голос" точно не будет голосовать за отставку Разумкова. Он выполняет свои задачи согласно регламенту, - Железняк
Об этом сегодня в кулуарах ВР сказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Он признался, что не скрывает свои достаточно дружеские отношения с Разумковым.
"У меня как у представителя оппозиционной фракции нет претензий к председателю ВР. Он выполняет свои задачи согласно регламенту. Это прекрасно, что он работает по регламенту", - подчеркнул нардеп.
Железняк считает, что если бы у монобольшинства было необходимое количество голосов для отставки спикера, то эта процедура уже была бы запущена.
"Я так понимаю, что пока что даже в середине "Слуги народа" не нашли достаточно аргументов, почему человек, который возглавлял список на выборах, и действительно работал на избирательной кампании, который не нарушает закон, должен уйти со своей должности. Мы точно будем голосовать красной кнопкой", - заверил глава фракции "Голос".