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"Голос" точно не будет голосовать за отставку Разумкова. Он выполняет свои задачи согласно регламенту, - Железняк

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"Голос" точно не будет голосовать за отставку Разумкова. Он выполняет свои задачи согласно регламенту, - Железняк
Фракция "Голос" не будет голосовать за отставку спикера ВР Дмитрия Разумкова в случае вынесения данного вопроса в сессионный зал.

Об этом сегодня в кулуарах ВР сказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Он признался, что не скрывает свои достаточно дружеские отношения с Разумковым.

"У меня как у представителя оппозиционной фракции нет претензий к председателю ВР. Он выполняет свои задачи согласно регламенту. Это прекрасно, что он работает по регламенту", - подчеркнул нардеп. 

Железняк считает, что если бы у монобольшинства было необходимое количество голосов для отставки спикера, то эта процедура уже была бы запущена.

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"Я так понимаю, что пока что даже в середине "Слуги народа" не нашли достаточно аргументов, почему человек, который возглавлял список на выборах, и действительно работал на избирательной кампании, который не нарушает закон, должен уйти со своей должности. Мы точно будем голосовать красной кнопкой", - заверил глава фракции "Голос".

Топ комментарии

  • Рома Маестро
    Ти маєш на увазі про ЗЕ-кодлу та їх господаря КАЛОмойського?????
  • pOrest
    А чим така морда ліпша? Тим , що буде послушнішою ?

  • Анатолий Пономаренко 9e9a2459
    Був колись головою ВР такий собі шполянський поміщик, партєйний ткаченко, який казав: "Я не перший, но й не другий". Всім хочеться бути "першими"
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