"Голос" точно не будет голосовать за отставку Разумкова. Он выполняет свои задачи согласно регламенту, - Железняк

Фракция "Голос" не будет голосовать за отставку спикера ВР Дмитрия Разумкова в случае вынесения данного вопроса в сессионный зал.

Об этом сегодня в кулуарах ВР сказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Он признался, что не скрывает свои достаточно дружеские отношения с Разумковым.

"У меня как у представителя оппозиционной фракции нет претензий к председателю ВР. Он выполняет свои задачи согласно регламенту. Это прекрасно, что он работает по регламенту", - подчеркнул нардеп.

Железняк считает, что если бы у монобольшинства было необходимое количество голосов для отставки спикера, то эта процедура уже была бы запущена.

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"Я так понимаю, что пока что даже в середине "Слуги народа" не нашли достаточно аргументов, почему человек, который возглавлял список на выборах, и действительно работал на избирательной кампании, который не нарушает закон, должен уйти со своей должности. Мы точно будем голосовать красной кнопкой", - заверил глава фракции "Голос".