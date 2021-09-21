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Более 80% всех умерших от коронавируса - это пожилые люди старше 60 лет, - Ляшко

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Более 80% всех умерших от коронавируса - это пожилые люди старше 60 лет, - Ляшко
За все время пандемии в Украине умерло 54 919 человек, из них 44 940 - люди старше 60 лет. Они наиболее уязвимы к коронавирусу.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"82% всех умерших от COVID-19 - это пожилые люди старше 60 лет. Поэтому вакцинация этой группы людей остается приоритетом МОЗ. Сейчас в Полтавской области завершается пилотный проект мобилизации на вакцинацию именно старшего населения. В двух общинах волонтеры заранее приглашали людей на вакцинацию, образовывали организованные коллективы и затем мобильная бригада мгновенно вакцинировала всех желающих. Таким образом динамика вакцинаций увеличилась в разы и именно среди людей в возрасте 60+", - сказал Ляшко.

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Он пояснил, что людям, особенно пенсионерам, предоставляли доказательную информацию о безопасности и эффективности вакцин, а также отвечали на их вопросы.

Единственным способом защитить себя от тяжелого течения и смерти от COVID-19 является вакцинация. Все вакцины, которые использует Украина, прошли суровые проверки на безопасность и эффективность и одобрены Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. Их эффективность в предотвращении госпитализации и смерти выше 90%.

Также читайте: 99,2% летальных случаев от COVID-19 в Украине - это невакцинированные люди, - Ляшко

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Топ комментарии

  • Испанец Киевский e8266ba4
    Вот вам и решение пенсионной реформы.
  • Николай Влад
    За перші півроку 2021, В Україні померло 349041 чоловік

    З них, через COVID-19 померло 35125

    Тобто від короновірусу вмирає 10% від загальної кількості померлих.

    На першому місці - смертність від хвороб системи кровообігу 217894 померлих.

    http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ds/kpops/arh_kpops2021_u.html
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