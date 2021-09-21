Железняк о споре за пост главы фракции "Голос": Тут речь идет не о моей воле, а об определенной юридической форме рабства

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк обвиняет членов объединения "Справедливость" в сотрудничестве с Офисом Президента.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в Верховной Раде.

"Я расскажу, как происходил скандал. Вчера я вышел и озвучил определенные факты. Первое, голосование за бюджет в первом чтении, второе – конкретные 20 млн, которые вдруг получили два народные депутата, которые вроде как из оппозиции Наталия Пипа и Галина Васильченко. И они это подтвердили, сказали, что к ним люди обращались. Так смотрите ко всем люди обращаются. Спросите любого оппозиционного депутата. Вам подтвердят, что все равно, после такого на округа деньги не выделяют. Третье – были переговоры с Офисом Президента. Я даже назвал время, когда Александра Устинова была в ОП. Эти факты не опровергнуты. Вместе с тем, снова подняли вопрос (о снятии Железняка с поста главы фракции. – Ред.)", - отметил политик.

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Нардеп напомнил, что регламентный комитет уже давал разъяснения может ли глава фракции совмещать свою работу с пребыванием на должности в руководстве комитета Верховной Рады.

"В прошлом созыве тоже было такое разъяснение – господин Бурбак, как и я, был избран главой фракции уже после формирования комитетов и остался на должности. У меня тут вопросов нет. Я за должность первого заместителя главы комитета не держусь", - разъяснил Железняк.

Отвечая на уточняющий вопрос, а держится ли он за должность главы фракции, нардеп заявил: "Если фракция 14 голосами изберет главу фракции, без вопросов. Но тут такая ситуация, что даже если я захочу сложить с себя полномочия, то пока не изберут нового председателя фракции, все равно, я буду оставаться (на должности. – Ред.). Тут речь идет даже не о моей воле, а даже о такой определенной юридической форме рабства. Это же как с министром. Пока его не уволит парламент, он все равно остается на должности. Но повторюсь, есть разъяснение регламентного комитета. Оно было предоставлено, в том числе, и этим народным депутатам, а коллеги это используют. Я слышал это и из Офиса Президента".

Ранее нардеп "Голоса" из объединения "Справедливость" Александра Устинова заявила, что Железняк должен сложить с себя полномочия главы фракции "Голос", поскольку это нарушение закона.