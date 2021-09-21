Выборы в РФ - тщательно спланированный ритуал. Бюджетников заставили голосовать, другие категории подкупили соцвыплатами, - Financial Times

Утром 17 сентября, когда по всей России открылись избирательные участки для трехдневного голосования, в центре Москвы образовалась огромная очередь, напоминавшая очередь за водкой во время антиалкогольной кампании Михаила Горбачева. Разница в том, что тогда люди стояли в очереди добровольно. Теперь их заставляли. Каждый, кто работает на государственную организацию, был фактически обязан проголосовать до полудня.

Несмотря на то, что никто этого официально не признает, но отказ от голосования принес бы негативные последствия для госслужащих на работе. Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Огромная утренняя очередь и выборы в целом показали апатию россиян. Официальная явка составила 52 процента на выборах, что обеспечили большинство для партии "Единая Россия", которая поддерживает президента Владимира Путина.

Люди надеялись, что как только они отдадут свой голос, власть оставит их в покое, по крайней мере до следующего раза, когда их лояльность снова понадобится.

На этот раз государство пыталось "подкупить" военнослужащих и представителей правоохранительных органов одноразовой выплатой в 15 тысяч рублей, предназначенных для "защиты социальных нужд" получателя перед голосованием. Другие социальные группы, такие как многодетные семьи и пенсионеры, получили по 10 тысяч рублей.

В системе, в которой государство является главным игроком, арбитром и работодателем, выборы - это тщательно спланированный ритуал. Но контролируя покорное население, Кремль создал граждан, которые предпочитают работать на кого-то другого, желательно на государство, а не вести собственный бизнес. Кроме того, режим посеял недоверие к оппозиционным активистам.

Социальные манипуляции этим порядком спровоцируют кризис человеческого капитала. Апатичное население не приведет, например, к необходимому росту производительности труда. Основная экономическая мотивация, которую часто выражают даже молодые респонденты в ходе опросов - это "получить ипотеку, выплатить ее, получить еще один заем и выплатить", такая логика не будет способствовать развитию страны.

Обычные россияне просто не верят, что они могут что-то изменить. Вместо этого они ищут будущее в ностальгических видениях прошлого, укрепленных государственной пропагандой.

В недавнем опросе половина респондентов заявили, что хотели бы вернуться к советской политической системе, тогда как 62% хотели бы иметь плановую экономику по советскому образцу. Другой опрос показал, что популярность советского диктатора Иосифа Сталина среди молодых россиян растет. Охваченная прежними временам империи, путинская Россия движется назад.

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Заключенный лидер оппозиции Алексей Навальный и его сторонники пытались разжечь политический огонь среди разочарованных избирателей, используя кампанию "умного голосования". Людей призывали голосовать за кандидата от оппозиции с наибольшими шансами победить претендента от партии "Единая Россия". Целью было показать Кремлю, что его власть не является абсолютной. Но наиболее жизнеспособными альтернативными кандидатами часто были те, кто баллотировался от Коммунистической партии.

Между тем власть в Москве вполне довольна сложившейся системой, которая включает жестокие репрессии против активных граждан. Но, кроме ухудшения качества человеческого капитала России, существуют и другие проблемы, в частности застой реальных доходов населения и изменения в глобальном потреблении энергии.

Кремль не всегда будет получать доходы от нефти и газа, чтобы купить лояльность людей. Путин и его окружение полагаются на то, что в течение всего времени их пребывания у власти в стране будет достаточно политического и экономического роста. А то, что произойдет со страной после них, после 2030-х годов, их мало волнует, резюмирует издание.