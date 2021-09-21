Во всем мире при формировании цены на руду вычитают логистику, только наш налоговый комитет решил иначе, – нардеп

Во всем мире, при расчете ренты на железную руду, из индикативной цены на руду в порту Китая вычитается логистика, то есть расходы на доставку от украинского предприятия до порта Китая. Но почему-то в Налоговом комитете ВР решили отказаться от мировой практики.

Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов, комментируя действия главы Налогового комитета Данила Гетманцева: он, напомним, самостоятельно внес в закон №5600 изменение, по которому от стоимости руды минусуются не $15 логистики, как было запланировано, а всего $10. По его словам, расчеты по логистике были подготовлены бизнес-ассоциациями и предоставлены нардепам. Но почему-то эти цифры не были приняты во внимание. "Вопрос, который у меня есть по этому поводу – почему внутреннюю логистику Гетманцев посчитал 10%, это же экономически необоснованно. Потому что все затраты - портовые тарифы, перевалка - в Украине составляют 15 долларов, а не 10. Я ему на Комитете этот вопрос задал, он сказал, что "это мое личное убеждение".

Но убеждения должны основываться на расчетах", - выразил уверенность нардеп. Ранее народный депутат Андрей Николаенко заявил, что внесение изменений в пункт о ренте прямо во время голосования является "отсебятиной", и эту правку нужно будет откорректировать во время заседания ВР.