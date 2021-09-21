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Возможность заболеть COVID-19 в третий раз существует, если будут новые варианты вируса, - Голубовская

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Возможность заболеть COVID-19 в третий раз существует, если будут новые варианты вируса, - Голубовская
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская не исключает, что люди будут заражаться новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2 в будущем.

Об этом она заявила в интервью изданию "Гордон", информирует Цензор.НЕТ.

Голубовская сказала, что риск заболеть COVID-19 повторно есть, но небольшой.

О возможности заболеть COVID-19 третий раз, врач сказала: "Пока еще таких данных нет. Но думаю, что будет можно. Если будут новые варианты. Дело все в том, что эта "Дельта" ускользает как от естественного, так и от искусственного иммунитета. Поэтому мы будем заражаться новыми вариантами".

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Топ комментарии

  • Николай Влад
    наша песня хороша, начинай сначала )

    Та уже наверное и детям понятно, что этот короновирус будут вечно раздувать всякие эксперты, иммунологи, СМИ, правительства, власти, итд... потому, что это бездонное дно сказочного обогащения... Сотни миллиардов долларов скоро заработают на этих вакцинах и на легковерных гражданах, которые будут постоянно колоться от всяких придуманных штаммов короновируса каждые полгода...
  • Ybaldy
    Эта музыка будет вечной
    Если я заменю батарейки
  • Владимир c2a8b9e2
    Мне почти 62. На второй день с утра на пол суток почти полностью отказал вестибулярный аппарат, до унитаза добирался ползком (я живу сам), но к счастью вечером восстановился почти полностью (отголоски и сейчас есть), а затем три дня за 38 температура. Думал, что загнусь. А вот моей знакомой, сестра попала в реанимацию (она мне одногодка, пенсионер). Врачи 4 дня продержали в реанимации и выписали домой, не доведя до ума лечение, выписали домой и сказали лечите сами. В выписном листе написали, что больная жаловалась на плохое состояние, а то, что за сутки до этого она сделала первую прививку файзером - ни слова. До этого была консультация у домашнего врача (у нее болезнь Паркинсона) и та дала добро на прививку. Вот такая реальность!!!
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