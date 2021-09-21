РФ ответственна за убийство Литвиненко в Великобритании и должна выплатить его вдове 100 тыс. евро, - решение ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию ответственной за смерть Александра Литвиненко в Великобритании, и постановил, что российская сторона должна выплатить его вдове Марине Литвиненко 100 тыс. евро в качестве компенсации.

"Суд учел отказ властей РФ передать документы, касающегося российского внутреннего расследования, и неспособности опровергнуть версию о причастности государства к делу", - следует из пресс-релиза суда, распространенного во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Суд пришел к выводу, что РФ была ответственна за убийство Александра Литвиненко в Великобритании", - говорится в постановлении ЕСПЧ.

"Суд постановил, что российские власти не провели эффективное внутреннее расследование, которое способно привести к установлению фактов, выявлению и наказанию виновных в убийстве", - говорится в пресс-релизе.

"Суд постановил, что Россия должна была выплатить заявителю 100 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и ущерба и 22 500 евро в качестве компенсации судебных издержек", - отмечается в документе.

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Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко бежал из России с семьей в Великобританию в 2000 году после возбуждения против него нескольких уголовных дел. В 2006 году он скончался в Лондоне после отравления полонием-210. Расследование в Великобритании пришло к выводу, что к его убийству причастны бизнесмен Дмитрий Ковтун и депутат Госдумы Андрей Луговой, которые встречались с Литвиненко за три недели до смерти. Разбирательство по делу о гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании прекратилось в марте 2016 года, такое решение вынес судебный следователь.