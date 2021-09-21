Из-за роста заболеваемости Львовщина разворачивает дополнительные COVID-стационары для больных коронавирусом, - ОГА

Львовская область начала разворачивать дополнительные койко-места в больницах из-за роста заболеваемости COVID-19. Пациентов уже начали принимать больницы, которые были задействованы во время третьей волны весной 2021 года.

Об этом сегодня на брифинге заявил начальник департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что за вчера во Львовской области госпитализировали 152 человек с COVID-19, а всего в стационарах находится 1 268 таких пациентов. Таким образом, больницы уже заполнены на 38,4%.

По словам Чемериса, с сегодняшнего дня пациентов с COVID-19 будут принимать Сокальская и Рудковская больницы, а в ближайшее время еще три - Жидачевская, Пустомытовская и Перемышлянская.

"До вчера в области было 8 медучреждений, где лечили взрослых, и одна детская больница. С сегодняшнего дня в работу запустили Сокальскую и Рудковскую больницу. Кроме того, еще трем заведениям дали поручения подготовить COVID-отделения к приему пациентов", - добавил он.

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