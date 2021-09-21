Из-за роста заболеваемости Львовщина разворачивает дополнительные COVID-стационары для больных коронавирусом, - ОГА
Об этом сегодня на брифинге заявил начальник департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что за вчера во Львовской области госпитализировали 152 человек с COVID-19, а всего в стационарах находится 1 268 таких пациентов. Таким образом, больницы уже заполнены на 38,4%.
По словам Чемериса, с сегодняшнего дня пациентов с COVID-19 будут принимать Сокальская и Рудковская больницы, а в ближайшее время еще три - Жидачевская, Пустомытовская и Перемышлянская.
"До вчера в области было 8 медучреждений, где лечили взрослых, и одна детская больница. С сегодняшнего дня в работу запустили Сокальскую и Рудковскую больницу. Кроме того, еще трем заведениям дали поручения подготовить COVID-отделения к приему пациентов", - добавил он.