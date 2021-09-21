"Слуга народа" Потураев о возможной отставке Разумкова: Когда в эфире ток-шоу возникает спор, это не означает, что будут гореть и забор, и хата

Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев не слышал о возможном подкупе депутатов, чтобы они проголосовали за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом он сказал в интервью журналистам в ВРУ, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Комментируя ситуацию, которая сложилась во взаимоотношениях монобольшинства и спикера, депутат отметил: "Я сегодня шёл к метро и думал, что мне это напоминает. Я вспомнил. Когда я был маленький, то если мои родители ругались, я очень боялся, что они сегодня ссорятся, а завтра могут развестись. Но мне было шесть лет. Потом это прошло. То есть, когда в эфире уважаемых ток-шоу возникает какой-то спор, это не означает, что будут гореть и забор, и хата".

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