Латвия намерена запретить посещение мероприятий в помещениях и допуск на работу людям без COVID-сертификатов
Об этом заявил Латвийскому радио советник министра здравоохранения Каспар Берзиньш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Он отметил, что с учетом быстрого распространения COVID-19 и прогнозов дальнейшего ухудшения ситуации нет оснований ожидать, что ситуация разрешится сама по себе, поэтому важно принять меры безопасности в кратчайшие сроки.
Меры предосторожности, предлагаемые Минздравом, направлены на предотвращение распространения болезни среди непривитых людей. Берзиньш добавил, что повторение прошлогоднего опыта с постепенными, медленными ограничениями не планируется, так как эффект от такой стратегии недостаточен.
Минздрав предложит, чтобы с начала октября все мероприятия и услуги не первой необходимости в помещениях проходили с участием только вакцинированных от Covid-19, переболевших или людей с отрицательным тестом. Это относится также к очной работе и посещению торговых центров.