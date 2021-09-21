Волонтер Толмачева просит помочь Сергею Палию: "У него началась тяжелая химиотерапия"
3 0424
Волонтер Юлия Толмачева просит помочь Сергею Палию, который начал прохождение тяжелого курса химиотерапии.
Об этом в Facebook сообщил командир 101-й бригады Александр Вдовиченко, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Толмачева сама борется с тяжелой болезнью.
"Соберите средства Сергею Палию, у него началась тяжелая химиотерапия", - говорится в сообщении Толмачевой.
Реквизиты для помощи Сергею Палию:
4731 2196 1406 0303