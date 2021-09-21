Позиция РФ по оккупированному Крыму находится за рамками возможных обсуждений, - Песков
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Россия не может поменять позицию по оккупированному Крыму, эта тема находится за рамками возможных обсуждений
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.
"По Крыму российская сторона никак не может менять позицию. В целом, Крым - это та ситуация, которая находится за рамками возможных обсуждений", - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря Путина, Россия будет "помогать собеседникам понять суть произошедшего тогда, когда крымчане сделали свой выбор".