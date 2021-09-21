Корниенко о COVID-вакцинации "слуг народа": Многие делали прививки. Я помню по Facebook

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не знает, сколько конкретно его коллег вакцинировались от коронавируса.

Об этом он сказал в интервью журналистам в ВРУ, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Корниенко подчеркнул, что никто не может заставить депутатов вакцинироваться, так как это будет нарушением прав человека.

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"Навскидку много, кто вакцинировался. Я помню по Facebook – люди рассказывают. Но точную цифру вам никто не скажет", - подчеркнул нардеп.

Корниенко признался, что является сторонником того, чтобы депутаты каждый день делали тест перед заседанием и считает идеальным решение, чтобы они это делали за собственные средства.

Первый замглавы фракции "СН" признался, что у него есть сертификат о вакцинации, который он готов предъявлять перед заседанием парламента.

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Отвечая на вопрос журналиста, не будет ли это дополнительной нагрузкой на медсистему страны, политик сказал: "У нас огромная медицинская система в Раде – Госуправление делами, поликлиника и амбулатория".