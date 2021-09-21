Новости • Агрессия России против Украины

Безуглая - оппозиции: Станьте членами ВСК Рады, а не расшатывайте ее извне

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Безуглая - оппозиции: Станьте членами ВСК Рады, а не расшатывайте ее извне
Депутаты от оппозиционных фракций могут войти в состав Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины, которая в настоящее время рассматривает дело "вагнеровцев"

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала глава данной ВСК Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"В очередной раз прошу, обращаюсь к оппозиции (с просьбой. - Ред.) войти в состав ВСК, стать членами ВСК, а не расшатывать ее извне. Это одно письмо. 10 мин", - отметиал она.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

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Топ комментарии

  • Ustym Karmaliuk
    Станьте частиної корупції, а не розшатуйте її ізвнє!
  • Владимир Иванец
    Может, лучше вообще эту ВСК без тебя провести, Марьяна? Сплошной деструктив и истерика от тебя. Ты же не расследуешь ничего, ты ОПу отмазываешь. Ой, как нехорошо. Некрасиво. Потом ведь с Ермаками на одной скамье сидеть.
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Не качайте лодку, крысу Марьяну тошнит.
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