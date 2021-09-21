Разумков по инициативе Дубинского созвал на четверг внеочередное заседание ВР: как он это сделал, находясь на больничном, выясняем, - "слуга народа" Арахамия
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Когда-то, три-четыре месяца назад, Дубинский собирал подписи на внеочередное заседание по ФОПам, вот теперь якобы насобирались (подписи. – Ред.) и на четверг поставим", - пересказал суть Арахамия.
По его словам, фракция "Слуга народа" не будет поддерживать инициативу Дубинского.
Руководитель фракции "Слуги народа" подчеркнул, что хочет выяснить, каким образом Разумков, находясь на больничном, может созвать внеочередное заседание Рады.
"Я не юрист, но юристы говорят: "А на каких основаниях это делается?" Пока выясняем", - сказал он.
Арахамия пожелал скорейшего выздоровления Разумкову и признался, что "Слуги народа" жду, когда он выйдет на работу.