"СН" не готовила подписные листы для отставки Разумкова. Мы не можем выяснять отношения с человеком, который на больничном, - Арахамия

Руководитель фракции "СН" Давид Арахамия утверждает, что "Слуги народа" не готовили подписные листы для отставки спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом он сказал в интервью журналистам в ВРУ, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы не хотим без какой-то отдельной необходимости выносить сор из избы… У нас сейчас есть несогласие по некоторым вопросам. Но мы не можем выяснять отношения с человеком, который находится на больничном. Это неправильно", - прокомментировал Арахамия разногласия между "Слугами народа" и Разумковым.

По словам нардепа, если "кто-то хочет играть в свою политическую игру", то следовало бы так и озвучить свои желания.

"Нужно собрать своих коллег и сказать: "Ребята, мы с Вами были вместе два года. Сейчас я решил (у нас же рабства нет) идти и строить отдельную политическую карьеру. Спасибо всем за работу. Я пошел". Это было бы нормально", - подчеркнул глава фракции "СН".

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