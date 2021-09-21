Школы с уровнем вакцинации ниже 80% будут закрыты с 23 сентября на Закарпатье, - ОГА
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На Закарпатье школы и детсады, в которых уровень вакцинации от COVID среди персонала не достигает 80%, будут закрыты с 23 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
Глава ОГА Анатолий Полосков заявил: "Сделайте прививку первой дозой сегодня - завтра, чтобы дать возможность детям посещать садики и учиться в школах и в "желтом" уровне. Учебные заведения, где по состоянию на утро четверга будет менее 80% вакцинированного персонала, будут закрыты".
Напомним, ранее сообщалось, что Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября.