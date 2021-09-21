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Школы с уровнем вакцинации ниже 80% будут закрыты с 23 сентября на Закарпатье, - ОГА

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Школы с уровнем вакцинации ниже 80% будут закрыты с 23 сентября на Закарпатье, - ОГА
На Закарпатье школы и детсады, в которых уровень вакцинации от COVID среди персонала не достигает 80%, будут закрыты с 23 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Глава ОГА Анатолий Полосков заявил: "Сделайте прививку первой дозой сегодня - завтра, чтобы дать возможность детям посещать садики и учиться в школах и в "желтом" уровне. Учебные заведения, где по состоянию на утро четверга будет менее 80% вакцинированного персонала, будут закрыты".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября.

Также читайте: 78 школ Одессы продолжат работу в случае перехода в "желтую" зону, - департамент образования

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Топ комментарии

  • Привет
    Там где начинается вакцинация там логике уже места нет...
  • Привет
    Корниенко подчеркнул, что никто не может заставить депутатов вакцинироваться, так как это будет нарушением прав человека. Источник: https://censor.net/ru/n3289479

    А учитель тоже человек...или нет?? Или только депутат??
  • Eugen Mk
    Да по всему миру так
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