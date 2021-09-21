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"Пошли взрывные темпы": в KSE прогнозируют, что через неделю заболеваемость COVID-19 в Украине превысит среднеевропейский уровень

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"Пошли взрывные темпы": в KSE прогнозируют, что через неделю заболеваемость COVID-19 в Украине превысит среднеевропейский уровень
Вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине уже началась. Сейчас темпы COVID-заражений соизмеримы с теми, что есть в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По его словам, Украина движется большими темпами на пути увеличения заболеваемости.

"В Украине уже началась вспышка заболеваемости COVID-19. Сейчас пошли взрывные темпы, которые соизмеримы с тем, что мы наблюдаем в Европе", - сказал Ганиченко.

Он добавил, что количество новых случаев за неделю увеличилось на 68%.

"Уже на следующей неделе Украина сможет пересечь отметку большого плато и заболеваемость в Украине через неделю будет преобладать над среднеевропейским уровнем", - добавил директор KSE.

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Как известно, с 23 октября Украина перейдет в "желтую" зону адаптивного карантина.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Завязывайте со страшилками, люди забили на пандемию и коронавирис
  • Oljik
    Всім все пох. Україна обрала середньовічний метод боротьби з епідемією - виживуть ті, що зуміли набути імунітет, хто не зумів - по новенькому асфальту на цвинтар.
  • HermitAlex
    " Сейчас пошли взрывные темпы"

    Роста заболеваемости СOVID пока среди своих знакомых не вижу. А вот "взрывные темпы" у слуг народа от вагнергейта и деолигархации очевидны.
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