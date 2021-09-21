Зеленский вновь собирает "слуг народа" на обучение в Трускавце. Будет большой разговор о будущем, - СМИ

Президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский собирает свою фракцию на новое обучение в Трускавце, как это было летом 2019 года", - заявили "УП".

По словам собеседников издания, встреча продлится до 2 октября.

На встрече, как ожидают в "Слуге народа", будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях.

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