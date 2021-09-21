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Зеленский вновь собирает "слуг народа" на обучение в Трускавце. Будет большой разговор о будущем, - СМИ

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Зеленский вновь собирает "слуг народа" на обучение в Трускавце. Будет большой разговор о будущем, - СМИ
Президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский собирает свою фракцию на новое обучение в Трускавце, как это было летом 2019 года", - заявили "УП". 

По словам собеседников издания, встреча продлится до 2 октября.

На встрече, как ожидают в "Слуге народа", будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    УРЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!! В ТРУСКАВЕЦ!!!!!

  • Вася Шевченко f77d76ba
    кто б его научил официальному протоколу ... хотя бы в закордонных вояжах!!! ***! пойти на Мемориал в мятой расхристаной рубахе и футболке с кедиками???? почему охрана в пиджаках а отэто в...хрен пойми чем! лучше б не ходил...
  • Прощай немытая раССея
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